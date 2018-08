Moise Kean può lasciare la Juventus a titolo definitivo. L'attaccante bianconero ha tante richieste sia in Italia che all'estero e il suo agente Mino Raiola sta lavorando su più tavoli. Secondo quanto riporta Tuttosport alla fine sarà decisiva la volontà dell'agente ma anche quella del calciatore che la Juve può cedere a titolo definitivo a patto di mantenere una clausola di recompra per riacquistarlo in futuro. Prima del possibile trasferimento i bianconeri vogliono anche rinnovare il contratto del giovane attaccante che va in scadenza nel 2020.