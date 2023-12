La Juventus ha fatto un tentativo per Rodrigo De Paul. Il centrocampista ex-Udinese e oggi all'Atletico non è centralissimo con Simeone e, per questo, i bianconeri hanno avviato qualche sondaggio con i Colchoneros per capire la fattibilità di un'operazione in prestito. No secco, non se ne parla, è stata secondo Mundo Deportivo la risposta ricevuta dai bianconeri che per gennaio vireranno su altri obiettivi.