Parma e Bologna insistono per arrivare a Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus. ​I bianconeri sono pronti a cederlo in prestito ma Spinazzola non vuole lasciare Torino. La Juve è in contatto costante con gli agenti del calciatore (gli stessi che hanno gestito il trasferimento di Caceres) e in caso di cessione temporanea di Spinazzola hanno già bloccato Matteo Darmian del Manchester United.