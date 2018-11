L'avventura di Marko Pjaca con la maglia della Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi. Il croato ha messo a segno un solo gol in 11 presenze e secondo quanto riporta Tuttosport la Fiorentina avrebbe già un piano B per rimpiazzare l'esterno arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto. I nomi che i viola stanno vagliando in questo momento sono tre Babel, Gabbiadini e Sansone.