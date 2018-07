Oltre all'affare Ronaldo in casa Juventus si pensa anche alle cessioni e in questa ottica Stefano Sturaro rimane uno dei nomi in prima linea. Come riporta Tuttosport sono quattro le squadre interessate a calciatore ex Genoa. In momento in pole c'è il West Ham seguito da Newcastle, Leicester ed Everton. Il prezzo della Juve parte da 20 milioni ma in casa bianconera sperano che si scateni un'asta per il centrocampista classe '93.