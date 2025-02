Mercato Juventus: il paradosso di Huijsen fotografia di una tempesta in cui si naviga a vista

Redazione Calciomercato

Un anno fa, esattamente in questi giorni, la Juventus lo lasciava partite in prestito. Sei mesi a Roma. Aveva bisogno di giocare, si diceva. Un anno esatto dopo, la Juventus, acquista all'ultimo minuto del mercato, in piena emergenza, rincorrendo di lunedì sera qualche funzionario all'ufficio visti, Lloyd Kelly.Serviva il permesso di soggiorno, al difensore inglese, per lavorare in Italia. Permesso accordato e sospiro di sollievo; ultimo contrattempo di un gennaio di affanni, confusione e scommesse per Cristiano Giuntoli alla Continassa. Sì perché nel mezzo c'era stata l'estate.

Occhio però, perché i dettagli interessanti della fotografia, non sono mica finiti qui. Sì perché

Titolarissimo al centro della difesa di una squadra che con 40 punti - solo uno in meno del Newcastle del neo acquisto Kelly - non solo è la sorpresa della Premier, ma anche quella che fino a prima del weekend scorso (in cui è arrivato il Liverpool capolista), da dicembre in poi, con Huijsen in campo dall'inizio, non aveva mai perso, incassando meno reti di tutti in Inghilterra: otto in undici partite.. L'ennesimo tentativo di rimettere in piedi una stagione, va detto anche questo, fin qui molto sfortunata.

Mitologica divinità che sembra essersi dimenticata la strada di Torino. Nessuno poteva prevedere il ko del miglior giocatore in rosa, Gleison Bremer. E nessuno poteva sospettare che oltre a quello del brasiliano, saltasse anche il crociato di Cabal.; uno che già da metà delle scorsa stagione si era intuito quale direzione stesse prendendo la sua carriera e il suo rendimento. O magari accorgersi che il jolly pescato con Gatti, la cui metamorfosi da giocatore di Serie C a titolare del club più vincente d'Italia, era stato un qualcosa abbastanza miracoloso già di per sé.o. A oggi, però, quel che si registra in casa Juve, dopo i fasti della campagna estiva, è la costante sensazione di vivere in un mix tra confusione e continue scommesse.

Una confusione dettata certamente dalle emergenze. Ma non solo. Perché non poco, ovviamente,avrebbero dovuto contribuire, fin da subito, a cambiare il volto della Juventus. Non è successo fin qui. Ognuno con le proprie ragioni o limiti, a seconda del partito cui apparteniate. Quel che è certo è che a oggi, le conseguenze, oltre che il bersaglio Thiago Motta, le paga anche Cristiano Giuntoli.. E dall'altra c'è stata la necessità di rincorrere e tamponare. In una sessione invernale con meno budget, con meno scelte a disposizione e con l'imperativo al tempo stesso di dover tirare fuori, proprio dal punto di vista numerico, necessariamente qualcosa da dare all'allenatore.

E così, esattamente come l'anno scorso, quando di questo periodo partiva Huijsen per Roma e a Torino arrivano in prestito le meteore Alcaraz e Tiago Djalò,. Giocatori - non ce ne vogliano i diretti interessati - apparentemente mediocri, dal rendimento tutt'altro che assicurato e arrivati con formule contrattuali tipiche da chi ha le mani legate.Questa la definizione tanto più semplice, quanto appropriata.

. Poi tornerà a Parigi, che di gol ne abbia fatti 3 o 30.Perchéin caso di raggiungimento di tutti i bonus.Perché- per il prestito fino al 30 giugno. Poi, come Kolo Muani, prenderà di nuovo un aereo; il suo in direzione Londra.

Perché, di cui in fondo nessuno sa niente se non il fatto che rappresenti la più classica delle scommesse - giusto per restare in tema -Insomma, un mercato arrabattato, in quel limbo tipico di chi è finito in trappola: si doveva fare di più, ma non si poteva fare di più. E così,In bocca al lupo.. E per la Champions League, con questi nomi, considerata la concorrenza, sarà tutt'altro che scontato.

