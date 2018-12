Tutto fermo al Manchester United. E il sogno di rivedere Matteo Darmian in Italia, che in passato ha accarezzato anche la Lazio, sembra svanire. Il calciomercato del club inglese è stoppato dall'addio di Mourinho: in attesa di novità sulla guida tecnica della squadra, probabilmente un traghettatore, la dirigenza ha fermato tutte le trattative in entrata e in uscita. Bisogna programmare il futuro, e senza il manager diventa complicato. Per questo la posizione di Darmian, che non avrebbe disdegnato un ritorno in Italia, è di fatto congelata.



MERCATO LAZIO - Brutte notizie per le italiane che lo avevano puntato, Lazio compresa: come riporta Dailystar.co, tutti gli infelici sotto Mourinho stanno rivedendo le loro posizioni, in attesa del nuovo tecnico. Da Valencia a Rojo, passando per Pogba e Alexis Sanchez, tutti fermi, tutti al palo: le strategie di mercato dei Red Devils sono ferme. E Darmian non fa eccezione.