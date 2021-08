In contemporanea al valzer delle punte in area piccola, nell'area opposta è pronto a scatenarsi il valzer dei difensori: Godin alla Fiorentina, Palomino al Cagliari potrebbero essere le prime mosse del domino.



L'Atalanta a quel punto dovrebbe solo decidere tra tre profili e affondare il colpo per dare a Gasperini un rinforzo dalla panca (titolari Toloi-Demiral-Djimsiti): in lizza Lucumì del Genk, Ahmedhodzic del Malmoe e Germán Pezzella della Fiorentina.