Ha ricevuto persino i complimenti di un campione quale Zlatan Ibrahimovic, rendendosi protagonista nel match contro la capolista Milan con un gol, un assist e la copertura totale della star rossonera. Cristian Romero, difensore dell'Atalanta, ha contribuito a dare una svolta alla retroguardia nerazzurra, che ha preso solo sette gol nelle ultime dieci partite grazie alle sue prodezze e ai suoi interventi.



CHE COLPO- Un vero e proprio colpaccio del mercato estivo quello portato a termine dalla Dea: l'ex Genoa infatti è stato prelevato dalla Juve e i Percassi hanno dovuto versare solo due milioni di euro per averlo a Bergamo in prestito biennale. Ministro della difesa nerazzurra, è grazie a lui se la Dea ha ottenuto diversi clean-sheet e ha migliorato il rendimento del reparto a 3, vero tallone d'Achille dei bergamaschi prima del suo arrivo. Per questo l'entourage nerazzurro sta già pensando seriamente di esercitare il diritto di riscatto, fissato per una cifra irrisoria: 16 milioni da versare ai bianconeri entro il 30 giugno 2022.



LE CIFRE- Una cifra bassa considerate le prestazioni del centrale sudamericano appena ventiduenne: per questo, se la banda di Gasperini dovesse di nuovo finire il campionato tra le prime quattro in classifica e accedere alla Champions 2021/2022, verranno aggiunti 2 milioni di bonus da versare alle casse di Torino.