Sul piatto ci sono oltre 15 milioni: non chiede un euro di meno la Fluminense, il club brasiliano dove Marcos Paulo, talento 19enne col passaporto portoghese, si sta facendo valere. Una vera e propria stellina, ma il diminutivo mal si addice col suo fisico 'alla Zapata', una delle sue qualità che hanno fatto drizzare le antenne alla dirigenza dell'Atalanta.



EREDE DI ZAPATA- Alto 190 cm, l'attaccante brasiliano sa sgomitare e farsi spazio fino alla rete avversaria, già centrata sei volte in questa stagione con la prima squadra. Trentadue presenze e anche sei assist nel CV di Marcos Paulo, che sarà libero nell'estate 2021. Il gigante di São Gonçalo però sogna un futuro tanto in Italia quanto in Inghilterra, dopo alcune chiamate insistenti arrivate dalla Premier League.