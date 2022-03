Per la sessione estiva del mercato 2022, l'Atalanta guarda in casa dell'Udinese. L'obiettivo principale della dirigenza nerazzurra è infatti Destiny Udogie, il diciannovenne terzino sinistro dell‘Udinese che, quando era in forza al Verona, già piaceva all'Atalanta: i bianconeri chiedono 15 milioni per lasciarlo andare.



Ai nerazzurri piace però anche un altro terzino bianconero, Soppy, su cui si sono già Napoli e Juventus: per velocità, forza fisica e capacità realizzative farebbe al caso di mister Gasperini.