L'asse Londra-Bergamo è caldo, Paratici sta stringendo per portare al più presto Romero a fare compagnia a Gollini alla corte del Tottenham: gli Spurs sarebbero pronti a versare i 60 milioni richiesti dai Percassi e la situazione potrebbe sloccarsi prima del previsto.



Non solo, a questo punto l'Atalanta potrebbe muoversi anche sul mercato in entrata, tornando a sentire la Juve per il difensore turco Demiral: secondo quando riportato da Sky Deutschland, il Borussia avrebbe cambiato idea e non vorrebbe acquistare subito Demiral a titolo definitivo, ma preferirebbe averlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. La Juve però non ci sta e adesso riapre la trattativa con la Dea che, incassati i 60 milioni dal Tottenham, ne avrebbe subito la metà da reinvestire per il suo reparto arretrato.