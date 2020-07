Un campionato davvero importante agli ordini di Ventura: l'ex primavera della Lazio Cristiano Lombardi sta conquistando estimatori nella serie cadettta. Il calciatore, di proprietà Lazio, è uno dei punti fermi dei granata, ma in molti hanno già chiesto informazioni su di lui. Anche dalla Serie A.



MERCATO LAZIO - Come riporta Tuttosalernitana.com, su Lombardi ci sarebbero due squadre di Serie A: Sampdoria e Fiorentina stanno pensando a lui per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Lombardi lascerà Salerno per la Serie A?