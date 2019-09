L'ultimo giorno di mercato è scoccato, e in casa Lazio, archiviato con qualche recriminazione il derby, è ora di pensare alle ultime operazioni, soprattutto in uscita. Con la valigia in mano sono in molti, tra cui l'esterno ex Betis Riza Durmisi.



MERCATO LAZIO - Lo cerca il Fenerbahce, ha chiesto informazioni il Besiktas: la prossima destinazione di Durmisi sembra la Super Lig turca. Con qualche scintilla: un giornalista turco (Yağız Sabuncuoğlu) ha messo in discussione le condizioni fisiche del calciatore biancoceleste: "Il Fenerbahce ha sospeso il trasferimento per Riza Durmisi. I referti medici erano negativi. Domattina ci saranno nuovi controlli e sarò più chiaro". Pronta la replica dell'esterno danese su Instagram: "Non è vero, sono pronto per giocare e non so dove tu abbia preso queste informazioni sbagliate".