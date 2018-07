In casa Lazio il suo nome non passa ancora inosservato: Mauro Zarate ha costruito con i tifosi biancocelesti un rapporto forte, fatto di alti e bassi, mai banale. Un'avventura, la sua a Roma, finita nel peggiore dei modi. In Argentina Zarate ha disputato l'ultima stagione col Velez, ma ha deciso di non rinnovare, ed ora è pronto ad accasarsi al Boca Juniors. Dopo l'esperienza al Watford, Zarate è tornato proprio al Velez, club nel quale è cresciuto e che lo ha lanciato ad inizio carriera. Il pressing del tecnico del Boca, Guillermo Barros Schelotto ha fatto breccia. Manca l'ufficialità, ma Zarate ha già salutato i suoi tifosi con un lungo post d'addio su Instagram.