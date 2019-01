L'Inter deve alzare il livello qualitativo in mezzo al campo e per farlo servirebbe un colpo alla Rafinha. Ecco quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport



“Negli ultimi 11 giorni di mercato invernale l’Inter lavorerà per chiudere insieme al Chievo l’operazione Brazao, ma soprattutto verificherà se esiste la possibilità di inserire nella rosa un centrocampista capace di innalzare il livello tecnico della rosa. Per intendersi, un’operazione analoga a quella perfezionata lo scorso anno con Rafinha ovvero un prestito con diritto di riscatto”.