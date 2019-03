Lazio, Brahimi rischia di andare ad una tua diretta concorrente. Dopo aver a lungo inseguito il trequartista del Porto, l'Inter potrebbe soffiarlo a Tare. Come riporta France Football, la società nerazzurra avrebbe deciso di muoversi per prima, bruciando i tempi: avrebbe offerto un pre-contratto ai rappresentanti del giocatore.



In scadenza a giugno, Brahimi non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con il Porto, che affronterà la Roma in Champions League. Su di lui c'è anche l'Arsenal, che lo ha puntato. L'Inter, che sul mercato dei parametri zero di lusso si muove bene (la Lazio ne sa qualcosa) potrebbe piazzare la zampata decisiva. Tare resta sul giocatore, ma molto dipenderà dall'ingresso in Champions...