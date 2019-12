Tutti su Kumbulla. Non solo la Lazio che, come riporta Lalaziosiamonoi.it, lo tiene nel mirino. Il difensore del Verona è al centro dell'interesse di Igli Tare, che ha contattato l'agente, lo considera un giocatore completo. 20 anni, non c'è solo la Lazio: su di lui anche l'Inter, che ha messo sul piatto i cartellini di Dimarco e Salcedo, più una parte cash.



MERCATO INTER - Marotta e Ausilio vorrebbero bruciare la concorrenza, anche perché sanno che è folta: l'Atalanta stessa si sarebbe inserita, spaventata dalle richieste del Verona. Che, per Kumbulla, vorrebbe almeno 15 milioni, di fatto alzando il tiro anche rispetto all'offerta dell'Inter. La Lazio, dal canto suo, potrebbe giocarsi la carta Berisha a gennaio. Tare crede nel kosovaro, ma potrebbe essere il suo asso nella manica.