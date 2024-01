Mercato, la doppietta di Koopmeiners fa schizzare il prezzo: la Juve...

Tuttocampista duttile, regista del centrocampo, direttore d'orchestra dell'attacco e anche goleador. Non bastavano le 10 reti in Serie A, più di un Hojlund venduto allo United per 85 milioni, Teun Koopmeiners all'inizio di quest'anno è già a quota 6. Ricercato sul mercato dalle squadre di Premier, la sua quotazione dopo la doppietta in Coppa è già salita a oltre 50 milioni, dai 40 che erano già proibitivi alla Juve. I bianconeri restano alla finestra ma i discorsi si potranno intavolare solo a giugno: l'Atalanta si gioca un posto in Champions, la Coppa Italia e l'Europa League. E da qui ai prossimi cinque mesi, a suon di gol e giocate, il prezzo dell'olandese potrebbe ancora aumentare.