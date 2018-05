La Juventus aspetta una risposta da José Mourinho, tecnico del Manchester United. E' questo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive che lo Special One non ha ancora preso una decisione sul futuro di Darmian e Martial, entrambi obiettivi bianconeri per l'estate. Il difensore avrebbe dato un ok di massima ai bianconeri mentre l'attaccante francese non sarebbe in ottimi rapporti con lo Special. La Juve li vuole entrambi e attende un segnale da Mourinho.