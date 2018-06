Il mercato della Juventus è entrato nel vivo. Oggi Emre Can ha svolto le visite mediche con i bianconeri ma il tedesco potrebbe non essere l'unico colpo a centrocampo. Come riporta Ilbianconero.com, infatti, alla Continassa si sogna l'arrivo di N'Golo Kanté centrocampista francese sul quale c'è anche l'interesse del Psg. Ai bianconeri, non è un segreto, piace anche Alvaro Morata che farebbe carte false per tornare a Torino.