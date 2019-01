La Juve congeda Benatia, mentre l'ex Lazio Caceres attende di definire gli ultimi dettagli burocratici e potrebbe essere annunciato in giornata. "El Pelado", come riporta la Stampa, si sente blindato dalle parole di Allegri, ma non vuole brutte sorprese: sta chiudendo i conti con la Lazio.



MERCATO LAZIO - Mentre la Juventus saluta Benatia, che vola in Qatar, Caceres spera nella convocazione per la trasferta di Bergamo. Le visite mediche sono già alle spalle, rimangono alcuni dettagli da limare, visto il silenzio del club bianconero in questi giorni. La Juventus si sta muovendo: ha sondato Bruno Alves del Parma, grande amico di Ronaldo, l'infortunio di Bonucci potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Caceres nel frattempo aspetta l'ufficialità.