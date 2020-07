Lazio che batte il Cagliari e fa la spesa tra i rossoblu: Igli Tare, come riporta Lalaziosiamonoi.it, avrebbe chiesto informazioni su Alessio Cragno, il portiere autore di numerosi interventi miracolosi, che hanno tenuto in piedi la partita del Cagliari.



MERCATO LAZIO - Non solo, Tare avrebbe avuto un colloquio telefonico per parlare del figlio d'arte Giovanni Simeone. Il classe '95 è in presttito dalla Fiorentina, con obbligo di riscatto condizionato. Sul taccuino di Tare c'è anche Simeone.