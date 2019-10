C'era anche la Lazio a dare un'occhiata a Vedat Muriqi, impegnato con il suo Kosovo in nazionale. Insieme, per dire, agli osservatori di Atletico Madrid e Tottenham: l'attaccante ha impressionato per potenza e ha fornito una prestazione maiuscola, coronata dalla vittoria dei suoi contro il Montenegro, per 2 a 0.



MURIQI MERCATO LAZIO - La Lazio lo ha puntato, vorrebbe soffiarlo alle big d'Europa, lo sta osservando: Muriqi è andato anche a rete contro il Montenegro, siglando la rete che ha chiuso l'incontro. Il Kosovo, trascinato da Muriqi, si sta giocando una storica qualificazione agli Europei 2020 con Inghilterra e Repubblica Ceca, terzo con due partite ancora da giocare.