Il destino dei cinque giocatori della Lazio in prestito alla Salernitana è appeso al filo dell'allenatore. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà Inzaghi (o il suo successore) a valutare in ritiro con la squadra biancoceleste Tiago Casasola, Djavan Anderson, André Anderson. La Lazio vuole ripetere la parabola di Strakosha e Luiz Felipe, ha bisogno di alternative e se le cerca in casa.



MERCATO LAZIO - Se sarà il mister a decidere se contarci o meno per la prossima stagione, al netto di un'annata molto negativa a Salerno, per Di Gennaro e Minala il discorso è diverso. Il primo partirà in via definitiva, gli verrà trovata una sistemazione, Minala invece potrebbe nuovamente aggregarsi in prestito alla Salernitana.