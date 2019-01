Terim è a disagio. Il Galatasaray si muove sul mercato, avrebbe chiesto alla Lazio con insistenza Felipe Caicedo per accontentare il suo allenatore, che avrebbe espresso tutta la sua preoccupazione per gli sviluppi del mercato. Come ripotrta Futbolarena in Turchia, il Galatasaray vorrebbe chiudere 2 attaccanti, ha chiesto Pato, ha incassato il rifiuto della Lazio per Caicedo perché l'offerta sarebbe arrivata troppo vicina alla fine del calciomercato di gennaio. Terim insiste, vuole una punta. Il vice-presidente dei giallorossi è tornato da Dubai senza aver portato nemmeno una buona notizia di calciomercato, per questo si attendono sviluppi. E potrebbero riguardare Felipe Caicedo.