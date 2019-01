Il Galatasaray abbandona del tutto Caicedo. La squadra turca, a poche ore dalla fine del mercato di gennaio, deve assolutamente muoversi per trovare due attaccanti. Tare è stato chiaro: in attacco non si farà nulla. Caicedo rimane a Roma, la Lazio ha deciso.



MERCATO LAZIO - Abbandonata la pista che porta a Caicedo, il Galatasaray si è buttato su Mbaye Diagne, punta classe '91 di Dakar, ma di nazionalità ivoriana. La Lazio ha chiuso le porte, ma il canale rimane aperto per la cessione del difensore Aziz.