La Lazio sull'esterno della Spal, ma non è il "solito" Manuel Lazzari, seguito da mesi dal ds Tare. Stavolta cambio di fascia, si guarda a sinistra. Lulic è un senatore, difficile togliergli il posto, ma dietro di lui non ci sono alternative: Durmisi non è riuscito ad imporsi, Lukaku è di fatto fuori dal progetto tecnico. Il ds Tare sta sondando il mercato in cerca di alternative, sta guardando verso Ferrara.



MERCATO LAZIO - Sulle fasce la Spal sta facendo molto bene: l'identità di gioco precisa aiuta i singoli ad interpretare al meglio il loro ruolo. Tare ha messo nel mirino Fares, l'esterno sinistro della formazione di Semplici: 26 presenze e 2 gol in campionato, il cartellino è di proprietà dell’Hellas Verona, ma la Spal lo riscatterà per 2,5 milioni. Pronta a mettere su una bella plusvalenza, visto l'alto numero di pretendenti sul giocatore. La Lazio ci prova, ma Fares piace anche a Napoli e Juventus.