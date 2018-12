La Lazio avrebbe messo le mani su un baby talento del Liverpool Bobby Adekanye. 19, anni, olandese di origini nigeriane, Adekanye avrebbe rifiutato l'offerta di prolungamento del Liverpool, innervosito dalle crescenti richieste dell'entourage del giocatore. Vuole una nuova sfida, e avrebbe scelto di andare a parametro 0 alla Lazio.



MERCATO LAZIO - L'esterno destro avrebbe firmato un pre-contratto con la Lazio, dopo non essere riuscito a rientrare nei piani di Jurgen Klopp, da quando è arrivato nell'estate del 2015. Adekanye proviene dal Barcellona, come Keita e Tounkara prima di lui, a livello giovanile, nell'under 23 del club inglese ha brillato, firmando alcuni gol spettacolari. Alcuni infortuni ne hanno frenato il pieno sviluppo e la crescita nei Reds. Ora la chance alla Lazio, secondo il Liverpool Echo, per provare a sfondare nel calcio che conta.