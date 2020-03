Mentre si attende il ritorno o meno del calcio giocato, la Lazio si muove sul mercato. Il ds Tare ha due sogni nel cassetto: vorrebbe portare a Roma due giocatori di caratura ed esperienza. Sul suo taccuino ci sono due acquisti a 0 di alto profilo: il centrocampista del Milan Bonaventura e l'attaccante del Chelsea Giroud.



MERCATO LAZIO - Come riporta Tuttosport, Tare sta lavorando con tutta la diplomazia possibile per cercare di portare a Roma i due big. Su Bonaventura la concorrenza è spietata: Napoli, Fiorentina e Torino stanno cercando di fargli firmare un contratto. Su Giroud potrebbe tornare l'Inter: Conte non ha mollato l'idea di portarlo alla Pinetina.