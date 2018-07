La Lazio offre il massimo che può per Gelson Martins, ex ala dello Sporting Lisbona. Sul tavolo ci sono 2,5 milioni di euro più bonus, il tetto ingaggi della società di Lotito. Come riporta il “Il Corriere dello Sport” di questa mattina, la Lazio ha offerto un contratto di 5 anni. L'entourage del giocatore non ha dato grandissime disponibilità, in attesa di offerte molti più alte. Il nome è di grido, a parametro zero, giovane e con ampi margini di crescita: attira molti club.



MERCATO LAZIO – Martins si è svincolato dallo Sporting Lisbona per giusta causa dopo l’aggressione subita nel centro sportivo lusitano da parte di un gruppo di "tifosi". Lo Sporting richiede indietro almeno 60 milioni di penale, e, in caso di causa persa in tribunale, il giocatore chiederà alla squadra che lo ha prelevato di pagarla. Una cifra troppo alta per Lotito.