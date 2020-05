La Lazio rischia di ritrovarsi di nuovo in rosa Milan Badelj. Il suo ritorno a Firenze non è andato come previsto: come racconta "La Nazione", in 23 presenze il regista croato, che hanno voluto in viola a tutti i costi Pradé e Montella, non è riuscito mai a convincere del tutto. Non ha saputo guidare una squadra allo sbando fuori dalla situazione complicata, e Iachini lo ha messo del tutto da parte.



FUTURO MERCATO LAZIO - Il futuro di Badelj è tutto da vedere, quasi certamente non verrà riscattato. Sono arrivate per lui offerte dalla Russia, alla Lazio non ha trovato l'ambiente che cercava e il rapporto con Inzaghi non è mai sbocciato del tutto. Potrebbe cambiare di nuovo maglia a breve.