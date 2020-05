In questa stagione si è ritagliato spazio dopo molti mesi ai margini, tra infortuni e il posto da titolare conquistato da Manuel Lazzari: Adam Marusic è riuscito comunque a riprendere quota e diventare importante alternativa all'ex Spal, nelle ultime settimane prima della sospensione della Serie A. E la Lazio sta seriamente pensando al rinnovo di contratto.



MERCATO LAZIO RINNOVO - Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attuale accordo va in scadenza nel 2022, l’intenzione è quella di prolungare fino al 2025 insieme ad un cospicuo aumento di stipendio. In questo mondo scaccerebbe o renderebbe più sostanziosa anche la possibile offerta del Paris Saint Germain, interessata all'esterno come sostituto di Thomas Meunier, in uscita da Parigi.