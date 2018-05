In casa Lazio tira aria di rivoluzione. Potrebbero essere 6-7 gli acquisti che Tare e Lotito vorrebbero regalare ad Inzaghi. A centrocampo sul mercato è rispuntata la candidatura di Walace, come riporta il Corriere dello Sport si cerca un vice-Leiva (Di Gennaro andrà via, le prestazioni, poche, non hanno mai convinto). Basta è tra gli uomini in bilico, Marusic resterá, dietro di lui Patric. Parolo verrà sostituito da Murgia, il vuoto più importante da colmare a centrocampo potrebbe essere quello di Milinkovic. Senza Champions trattenerlo sarà durissimo. Su Cristante la concorrenza sarà durissima, Tare dovrà cercare altri profili sul mercato.



MERCATO LAZIO – Immobile è ovviamente una certezza, nonostante il pressing Milan. Luis Alberto ha rimesso ogni decisione nelle mani dei dirigenti, Felipe Anderson potrebbe partire. Nani ha già salutato, Caicedo non ha convinto del tutto. Tare sta cercando due profili: un vice Immobile e una seconda punta che aggiunga qualità e imprevedibilità.