Sull'agenda di Claudio Lotito il prossimo incontro segnato in rosso è quello importante: dovrà discutere il rinnovo di Simone Inzaghi, il mister protagonista della cavalcata Scudetto. La squadra partirà domani per giocare contro l'Atalanta, difficile un incontro all'ultimo minuto, ma, come riporta il Corriere dello Sport, non sono escluse sorprese.



RINNOVO INZAGHI - Il tecnico va blindato: dopo aver definito gli accordi contrattuali con i giocatori, ora Lotito vuole rinnovare il contratto di Inzaghi per definire il futuro della Lazio. La Lazio proverà a prolungare l'accordo in scadenza 2021 in un triennale. Lotito potrebbe decidere di rinnovare fino al 2022, con opzione per un terzo anno.