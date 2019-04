La Lazio vuole un nuovo Lulic, adatto al 3-5-2, che possa giocare a tutta fascia.Tare lo avrebbe già individuato, con qualche riserva. Come riporta Fanatik, scout della Lazio sarebbero andati a visualizzare Nicușor Bancu, classe '92, 26enne esterno sinistro, n.11 capitano del Craiova. 182 cm, a sinistra la Lazio sta cercando alternative importanti, e potrebbe aver trovato un connazionale di Radu per sostituire il suo compagno di corsia, Senad Lulic. Durmisi si è dimostrato non all'altezza, Lukaku è in uscita: Tare su quella fascia sta lavorando a fari spenti, per regalare un nuovo acquisto in vista del prossimo calciomercato.



MERCATO LAZIO - Su Bancu si era già mosso il PSV, che voleva portarlo in Eredivisie: l'offerta di 4 milioni era stata giudicata troppo bassa. Ora le cose sono cambiate: il Craiova può farlo partire per 3 milioni. Gli scout della Lazio sono andati a visionarlo durante il derby di Bucarest FCSB-Craiova, e non sono rimasti impressionati. Delusi, potrebbero comunque tenerlo in lista per l'estate, visto il prezzo ridotto.