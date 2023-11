Ha solo diciotto anni d'età ma ha tanta personalità e ben 191 cm di altezza. Petar Petrovic del Partizan è il nuovo talento serbo, difensore classe 2005, finito nelle attenzioni dell'Atalanta. Mister Gasperini infatti langue in retroguardia: ha solo cinque pedine, al momento quattro infortunate.



Non solo l'Atalanta però, anche la Fiorentina, il Verona e l'Udinese sarebbero sulle tracce del 'nuovo Milenkovic', come è già chiamato dalle sue parti.