L'Atalanta si prepara a salutare Rasmus Højlund, corteggiato dallo United che avrebbe in tasca l'offerta da 60-70 milioni impossibile da rifiutare per la famiglia Percassi.



Per questo sono al vaglio diversi nomi di possibili sostituti del danese: oltre a Touré dell'Almerìa, Ekitike del Psg e Dennis del Nottingham, la dirigenza bergamasca vaglia anche Lorenzo Colombo. Rientrato dal Lecce, la punta classe 2002 ha già ottenuto la fiducia del Milan di Pioli, che ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo durante la tourneé negli USA.