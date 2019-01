Una cessione a sorpresa. La Lazio, prima di intervenire sul mercato, deve cedere, parola del ds Igli Tare. E si sta muovendo per accompagnare alla porta i giocatori che hanno minutaggio più basso, o hanno semplicemente deluso. Come riporta La Repubblica, a sorpresa potrebbe lasciare la Lazio il difensore brasiliano Wallace.



MERCATO LAZIO - La società biancoceleste ha scelto di cedere un difensore, e potrebbe decidere di privarsi dell'ex Monaco. Wallace è in orbita Mendes, e proprio il potentissimo procuratore si sarebbe mosso in prima persona, grazie ai buoni rapporti con Tare, per portarlo al Wolverhampton , società che ospita molti dei suoi assistiti e una nutrita colonia portoghese.