La Lazio si muove sul mercato, in cerca di un possibile partner di Immobile. Un nome che, in ottica biancoceleste, non è nuovo, è quello di Vincent Janssen. L'olandese, già attenzionato in passato, viene da una stagione difficile: Infortunato a dicembre, il centravanti è riuscito a tornare in campo solo ad aprile, collezionando qualche scampolo di partita. In prestito al Fenerbahce, solo 3 reti con i turchi.



MERCATO LAZIO - Il classe ’94 è tornato al Tottenham ma sembra non essere incluso nei piani societari inglesi. Secondo il Fanatik, il club di Londra valuta 10 milioni il cartellino del giocatore, che piace molto al Besiktas e al Bayer Leverkusen. Anche la Lazio sarebbe sulle sue tracce.