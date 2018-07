Acerbi non si è presentato in ritiro con il Sassuolo. Come riporta Sky Sport, i contatti tra Lazio e Sassuolo proseguono: si tratta sui dettagli, tra cui il bonus sulle presenze. Il Sassuolo non vorrebbe abbassare nuovamente le sue pretese economiche, ritiene di esser già venuto abbondatamente incontro al suo difensore centrale. La sensazione è che si continuerà a lavorare anche nel weekend per trovare una soluzione e regalare ad Inzaghi il sostituto di de Vrij.



MERCATO LAZIO - La trattativa per Acerbi è più vicina alla conclusione, da Formello filtra ottimismo: la volontà del giocatore alla fine permetterà di risolvere piccoli intoppi, e una distanza da colmare davvero minima. Inzaghi lo aspetta a braccia aperte: in quel ruolo chiave preferisce una garanzia per rendimento e presenze, e Acerbi risponde perfettamente a questo identikit.