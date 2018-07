Acerbi vuole solo la Lazio. Il difensore del Sassuolo si è impuntato: vuole approdare a Roma. Tare e Lotito hanno individuato nell'ex Milan il sostituto ideale per de Vrij: un profilo affidabile, sicuro, un giocatore già pronto e abituato alla Serie A. La distanza col Sassuolo non diminuisce: la Lazio ha offerto 7,5 milioni più Cataldi, il Sassuolo ne vuole il doppio. Da colmare una distanza di quasi 2 milioni, che per ora rimane tale.



MERCATO LAZIO - La trattativa sembra in fase di stallo da giorni, ma Tare è forte della volontà del difensore, tanto che Acerbi, come riporta il Corriere dello Sport, non si sarebbe presentato alle visite mediche con il Sassuolo. Un segnale chiaro, chiarissimo: vuole solo la Lazio. Il ds Carnevali, dal canto suo, alla Gazzetta dello Sport ha ribadito che venerdì il giocatore andrà in ritiro, ma dalla Lazio, per ora, nessun rilancio: "Tutto tace sull'asse con Roma, venerdì inizia il ritiro e Acerbi si presenterà. Non aspetto nessuna mossa della Lazio tra oggi e domani perché non vedo alcun interesse di colmare una distanza minima. Noi abbiamo abbassato il prezzo per accontentare il giocatore, ma Lotito non si muove".