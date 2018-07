Acerbi non s'ha da fare. L'agente Castagna, come riporta il Messaggero, ha portato a Squinzi l'ultima offerta di 10 milioni. Ne vuole 12, il patron, non si smuove. Ma Acerbi vuole solo la Lazio, le sue visite nella clinica di riferimento biancoceleste sono prenotate da giorni, manca solo il sì di Squinzi. Il difensore preme, sta provando in tutti i modi a forzare la mano: "Resto abbastanza ottimista", si sarebbe lasciato sfuggire. Il dg Carnevali sostiene la linea dello sconto già effettuato (da 15 a 12 ndr), non vuole sentire altre ragioni. Tutto da vedere, la fumata bianca non sembra vicina.