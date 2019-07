Il nuovo acquisto Adekanye non convince del tutto in attacco, e la Lazio si prepara a nuovi scenari di calciomercato. Cambia tutto in casa biancoceleste: dopo il ritiro estivo, Inzaghi ha avuto modo di trarre qualche parziale conclusione. L'ex Liverpool Adekanye avrà bisogno di tempo e pazienza, non potrà essere gettato immediatamente nella mischia.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Repubblica, questo cambia tutto: la Lazio a questo punto potrebbe decidere di investire ancora in avanti. Con Caicedo non c'è ancora l'accordo per il rinnovo, Inzaghi potrebbe aver bisogno di un altro attaccante per completare il reparto.