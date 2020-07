La Lazio si infila tra Juve e Napoli. E non è una questione di classifica, ma di calciomercato. Il ds Tare sta lavorando su una serie di piste per regalare una nuova punta a Simone Inzaghi in vista della Champions League. Come riporta il Corriere dello Sport, sul taccuino del ds albanese, oltre a Suarez e Morelos, sarebbe finito anche Alexander Sörloth, 194 cm, norvegese, in prestito al Trabzonspor ma di proprietà del Crystal Palace.



MERCATO LAZIO - Tare ha notato la sua incredibile vena realizzativa: in questa stagione fra coppe e campionato ha all'attivo 29 gol e 10 assist in 46 apparizioni. Numeri da grande bomber che aveva attirato prima il Napoli, che però ha quasi chiuso per Oshimen, poi la Juventus, che a sua volta però vorrebbe Milik proprio dagli azzurri. E la Lazio potrebbe infilarsi tra le due.