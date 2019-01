Elif Elmas piace a mezza Europa. Come riporta Milliyet in Turchia, sul centrocampista del Fenerbahce non ha chiesto informazioni solo la Lazio. Oltre al Tottenham, che crede possa essere una buona alternativa a Dembelè, sull'astro nascente del calcio turco potrebbe fiondarsi il Real Madrid.



MERCATO LAZIO - La Lazio ha un'altra big da cui guardarsi: il Real dovrà rifondare, ha sguinzagliato i suoi uomini di mercato in tutta Europa. Su Elmas avrebbe chiesto info anche il Dortmund: la Lazio dovrà fare in fretta, altrimenti sul centrocampista turco cominceranno ad essere in troppi.