Il mercato e il calcio giocato che si intrecciano. Lo ha ammesso il dg dell'Inter Marotta, parlando del caso Lautaro: "In questo momento, purtroppo la parte agonistica è contemporanea al calciomercato". E vale anche per Kumbulla: stasera l'Inter affronterà il suo Verona.



MERCATO LAZIO ED INTER - Su Kumbulla, come riporta il Giornale, c'è anche l'Inter. Il calciomercato come il campionato: l'Inter vuole inserirsi di nuovo nella lotta Scudetto, e nello stesso tempo continua a monitorare Kumbulla. Che, guarda caso, piace tantissimo a Juventus e Lazio, per ora in vantaggio su tutte grazie all'incontro tra il presidente del Verona Setti e Lotito, nel quartier generale del n.1 biancoceleste.