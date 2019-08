Avanti con Milinkovic. Entro le prossime 36 ore i tifosi della Lazio sapranno qualcosa di più sul futuro del gigante serbo, sospeso tra mercato e permanenza, immagini per celebrare i 4 anni alla Lazio sui suoi social ufficiali e la fine del mercato inglese.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, le speranze di vedere Milinkovic un altro anno a Roma stanno continuando a crescere, nonostante gli ultimi assalti inglesi, con United - e Tottenham sullo sfondo - protagonisti assoluti di queste ore concitate. Lo stesso Milinkovic non sembra disdegnare la permanenza a Roma, non ne fa mistero, e fa sperare i tifosi.