Ballottagio in corso a ritmo di tango in casa Lazio: per sostituire Felipe Anderson Tare ha due nomi sul taccuino. Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A, uno dei protagonisti delle ultime stagioni dell'Atalanta: "El Papu" Gomez piace ad Inzaghi, dopo la cena con Tare il suo nome è tornato in vantaggio.



MERCATO LAZIO - Come riporta La Repubblica, in realtà Tare non ha abbondonato l'idea di portare anche l'ex Sampdoria, ora al Siviglia, Correa in maglia biancoceleste. Viene considerato in rampa di lancio, alla Lazio piace l'idea di farlo esplodere. Un ballottaggio che ha una scadenza precisa: entro fine settimana verrà ufficializzato il nuovo acquisto, che parteciperà alla seconda parte del ritiro.