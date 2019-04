La Lazio vuole piazzare il colpo a parametro 0. E vuole farlo in fretta. Il ds Tare si sta muovendo come sempre a fari spenti lungo le strade del calciomercato, e l'indizio stavolta è social. "Le cose buone stanno arrivando". E poi ancora: "Prossima stagione, non vedo l'ora". A parlare è Bobby Adekanye, stellina del Liverpool: ha già confermato in un'intervista che lascerà il club inglese, ha raccontato del forte interesse della Lazio. E stavolta l'indizio lo dà a colpi di tweet.



MERCATO LAZIO - Il futuro di Adekanye è in bilico, sta scegliendo bene come muoversi, ma l'Italia lo attrae. Il suo procuratore Minguella era in Cina per lavoro, secondo fonti inglesi però, sarebbe sbarcato a Roma da poche ore. Vuole trattare il contratto del suo assistito, bisogna parlare di commissioni, durata (Adekanye vuole 3 anni di contratto). Bisognerà parlare molto con la dirigenza, l'Ajax si è mossa con decisione sull'oramai ex Liverpool. Tare sembra ancora in anticipo, ma dovrà essere convincente se vuole portare Adekanye alla Lazio.